THÉ DANSANT place de la Halle aux Grains Phalsbourg, 19 novembre 2023, Phalsbourg.

La chorale Sainte-Cécile de Phalsbourg organise un thé dansant à la salle des fêtes de Phalsbourg – animé par l’orchestre les Cristalys. Buvette et petite restauration sur place. Entrée : 10 €.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 19:00:00. 10 EUR.

place de la Halle aux Grains

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



The Sainte-Cécile de Phalsbourg choir organizes a tea dance at the salle des fêtes in Phalsbourg – with live music by the Cristalys orchestra. Refreshments and snacks available. Admission: 10?

El coro Sainte-Cécile de Phalsbourg organiza un baile del té en la Salle des Fêtes de Phalsbourg, con música de la orquesta Cristalys. Habrá refrescos y aperitivos. Entrada: 10 euros.

Der Chor Sainte-Cécile von Phalsbourg organisiert einen Tanztee in der Festhalle von Phalsbourg – musikalisch umrahmt vom Orchester les Cristalys. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Eintritt: 10 ?

