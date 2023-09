CONFÉRENCE LES JEUX OLYMPIQUES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI place de la Halle aux Grains Phalsbourg, 11 octobre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Conférence présentée par John BOULTER, ancien athlète des Jeux Olympiques de Tokyo (1964) et de Mexico (1968). Dans un jeu de question-réponse, ce personnage charismatique reviendra sur son expérience en tant que sportif de haut niveau et témoin de l’histoire des jeux dans un monde en pleine évolution. Gratuit et sans réservation.. Tout public

Mercredi 2023-10-11 20:00:00 fin : 2023-10-11 . 0 EUR.

place de la Halle aux Grains

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Lecture by John BOULTER, former athlete at the Olympic Games in Tokyo (1964) and Mexico City (1968). In a question-and-answer session, this charismatic figure will reflect on his experience as a top-level athlete and witness to the history of the Games in a fast-changing world. Free of charge and without reservation.

Conferencia presentada por John BOULTER, antiguo atleta en los Juegos Olímpicos de Tokio (1964) y Ciudad de México (1968). En una sesión de preguntas y respuestas, esta carismática figura hablará de su experiencia como deportista de alto nivel y testigo de la historia de los Juegos en un mundo en rápida transformación. Entrada gratuita y sin reserva.

Vortrag von John BOULTER, ehemaliger Athlet der Olympischen Spiele von Tokio (1964) und Mexiko City (1968). In einem Frage-Antwort-Spiel wird diese charismatische Persönlichkeit auf seine Erfahrungen als Spitzensportler und Zeuge der Geschichte der Spiele in einer sich schnell verändernden Welt zurückblicken. Kostenlos und ohne Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT PAYS DE PHALSBOURG