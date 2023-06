Fête tricolore d’Altkirch Place de la Halle au blé Altkirch, 13 juillet 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Animation musicale par rino Rivers à partir de 20h et feux d’artifices vers 23h. Buvette et restauration sur place.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

Place de la Halle au blé

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Musical entertainment by Rino Rivers from 8pm and fireworks around 11pm. Refreshments and catering on site

Animación musical a cargo de Rino Rivers a partir de las 20.00 horas y fuegos artificiales hacia las 23.00 horas. Refrescos y comida in situ

Musikalische Unterhaltung durch rino Rivers ab 20 Uhr und Feuerwerk gegen 23 Uhr. Getränke und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme du Sundgau