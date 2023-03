Les Vinéales Place de la halle, 21200 Beaune Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Côte-dOr . Nous vous invitons sous les halles de Beaune, à venir déguster de nombreux vins de plusieurs régions ainsi que des mets de notre grande régions. Vous aurez à l’entrée un superbe verre gravé, et tout au long du salon vous pourrez déguster à votre envie. Les Vinéales est un salon organisé par les premières années du BTS technico-commercial du lycée viticole de Beaune. Les élèves vous accueilleront dès l’entrée, et vous pourrez directement découvrir les viticulteurs et exposants. creviriot@gmail.com +33 6 19 62 33 03 Place de la halle, 21200 Beaune Les Halles de Beaune Beaune

