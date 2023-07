Festival de l’élevage: du bien élever au bien manger Place de la guierle Brive-la-Gaillarde, 26 août 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Rendez-vous les 26 et 27 août 2023 à Brive-La-Gaillarde pour la 54ème édition. C’est une occasion unique de découvrir sur 15 000m2 en centre ville, plus d’une centaine d’éleveurs et producteurs et plus de 500 animaux. Une ferme géante en plein coeur de Brive !.

2023-08-26 fin : 2023-08-27 . .

Place de la guierle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Join us in Brive-La-Gaillarde on August 26 and 27, 2023 for the 54th edition. It’s a unique opportunity to discover over a hundred breeders and producers and more than 500 animals on a 15,000m2 site in the city center. A giant farm in the heart of Brive!

Únase a nosotros en Brive-La-Gaillarde los días 26 y 27 de agosto de 2023 para asistir a la 54ª edición. Una ocasión única para descubrir a más de un centenar de ganaderos y productores y más de 500 animales en un recinto de 15.000 m2 situado en el centro de la ciudad. Una granja gigante en el corazón de Brive

Wir treffen uns am 26. und 27. August 2023 in Brive-La-Gaillarde zur 54. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, auf 15.000 m2 im Stadtzentrum mehr als 100 Züchter und Produzenten und über 500 Tiere zu entdecken. Ein riesiger Bauernhof im Herzen von Brive!

Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme