Animations de l’été: Spectacles en centre-ville: Cie Belizama-Estrella Place de la Guierle Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Animations de l’été: Spectacles en centre-ville: Cie Belizama-Estrella Place de la Guierle Brive-la-Gaillarde, 5 août 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Spectacle de feu. A 21h30.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . .

Place de la Guierle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Fire show. At 9:30pm Espectáculo de fuego. A las 21h30 Show mit Feuer. Um 21:30 Uhr Mise à jour le 2023-06-07 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Place de la Guierle Adresse Place de la Guierle Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville Place de la Guierle Brive-la-Gaillarde

Place de la Guierle Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/