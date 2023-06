Portes ouvertes de l’Ecole Intercommunale de Musique des Sucs Place de la Grenette Yssingeaux, 17 juin 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

L’école intercommunale de musique des sucs vous accueil lors de ses portes ouvertes..

2023-06-17 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-17 12:30:00. .

Place de la Grenette

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The intercommunal school of music of Les Suces welcomes you during its open house.

La escuela intercomunal de música de Les Suces le da la bienvenida a sus jornadas de puertas abiertas.

Die interkommunale Musikschule der Sucs empfängt Sie anlässlich ihres Tags der offenen Tür.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire