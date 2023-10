Inauguration du Marché de Noel Place de la Grande Rigaudie Sarlat-la-Canéda, 9 décembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Rendez-vous le samedi 9 décembre à partir de 17h pour une inauguration féérique du Marché de Noel de Sarlat !

Installez-vous sur la place de la Liberté et laissez vous embarquer pour un voyage sonore et visuel inoubliable vers la Norvège..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:00:00. .

Place de la Grande Rigaudie

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market and outdoor skating rink: in December (up to 40 wooden chalets selling arts and crafts; numerous entertainments, and a free play area for children)

Durante el periodo de Navidad, un pequeño mercado artesanal y una pista de patinaje se instalan en la « Place de la Grande Rigaudie ».

Ambiente de fiesta, ideas de regalos…

Veranstalungen und Spielanimationen für Kinder kostenlos.

Festtagsstimmung und fröhliches Beisammensein garantiert und hübsche Ideen für Weihnachtsgeschenke natürlich!

• Weihnachtsdorf mit Geschenkideen und Kunsthandwerk

• Rieseneisbahn auf dem Platz der Grande Rigaudie

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir