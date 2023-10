FETE FORAINE D’ÉTÉ Place de la Grande Armée Sarreguemines, 13 juillet 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

La Fête Foraine s’installe Place de la Grande Armée, rendez-vous pour votre dose de fun …

Une trentaine de manèges y sont installés : auto-tamponneuse, waterball, trampoline, chenille, pêche aux canards, etc.

– Pour les gourmands : les stands de churros, barbe à papa et autres seront également de la partie.. Tout public

Samedi 2024-07-13 14:00:00 fin : 2024-07-21 20:00:00. .

Place de la Grande Armée

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The funfair is set up on the Place de la Grande Armée, so come and get your dose of fun …

About thirty rides are installed: bumper cars, waterball, trampoline, caterpillar, duck fishing, etc.

– For those with a sweet tooth: churro, cotton candy and other stands will also be there.

El parque de atracciones se instala en la Place de la Grande Armée, y tendrá su dosis de diversión…

Hay instaladas una treintena de atracciones: coches de choque, waterball, cama elástica, chenil, pesca de patos, etc.

– Para los más golosos: también habrá puestos de churros, algodón de azúcar y otros.

Der Jahrmarkt baut sich auf dem Place de la Grande Armée auf, Treffpunkt für Ihre Dosis Spaß …

Etwa 30 Karussells sind dort aufgebaut: Autoscooter, Wasserball, Trampolin, Raupe, Entenangeln usw.

– Für Naschkatzen: Die Stände mit Churros, Zuckerwatte und anderen Leckereien sind ebenfalls mit von der Partie.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES