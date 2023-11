QUE PENSE LA TERRE, LA NUIT ? – LE GDRA / CHRISTOPHE RULHES & JULIEN CASSIER Place de la Gendarmerie Vialas, 24 février 2024, Vialas.

Vialas,Lozère

Au coeur de la commune de Vialas, la compagnie du GdRA propose une forme immersive d’une heure où le public sera invité à voir et à écouter les témoignages d’habitant·e·s lié·e·s La Cham et les mines des Bondons ainsi que celle de Vialas. Ces personn….

2024-02-24 fin : 2024-02-24 . EUR.

Place de la Gendarmerie

Vialas 48220 Lozère Occitanie



In the heart of the commune of Vialas, the GdRA company offers a one-hour immersive experience in which the public is invited to see and listen to the testimonies of local people linked to La Cham and the Bondons and Vialas mines. These…

En el corazón de la comuna de Vialas, la compañía GdRA ofrece un espectáculo inmersivo de una hora en el que se invitará al público a ver y escuchar los testimonios de la población local vinculada a La Cham y a las minas de Bondons y Vialas. Estos…

Im Herzen der Gemeinde Vialas schlägt die Kompanie GdRA eine einstündige immersive Form vor, in der das Publikum eingeladen wird, die Aussagen von Einwohnerinnen und Einwohnern zu sehen und zu hören, die mit La Cham und den Minen von Bondons und Vialas verbunden sind. Diese Personen…

Mise à jour le 2023-11-20 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère