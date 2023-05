Exploration de l’héritage historique du cœur de la Viguerie du Fenouillèdes Place de la gendarmerie, 16 septembre 2023, Caudiès-de-Fenouillèdes.

Participez à une visite guidée à travers les rues du village pour explorer le riche patrimoine architectural de l’ancienne capitale administrative du Fenouillèdes.

Vous serez accompagné par les bénévoles de l’association Patrimoni Caoudierenc, qui vous guideront le long d’un itinéraire de découverte parsemé de 14 plaques explicatives installées en 2022.

Au cours de cette visite, vous aurez l’occasion de vivre une expérience virtuelle ainsi qu’une visite commentée de l’église paroissiale, du fort et des anciennes maisons qui, de l’époque du traité de Corbeil à la Révolution française, ont été le siège administratif du Fenouillèdes.

Place de la gendarmerie 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 60 48 30 09 https://www.patrimoni-caoudierenc.fr Caudiès-de-Fenouillèdes est un village typique du Fenouillèdes, un peu plus grand que les autres.

Sa taille est probablement due à sa proximité avec les voies de communication, ce qui lui a permis de moins souffrir de l’exode rural. La ville présente une densité élevée avec des petites ruelles étroites, rendant parfois la circulation difficile. En général, les maisons ne se distinguent pas par leur beauté, bien qu’elles ne soient pas particulièrement tristes.

Il n’y a cependant pas de volonté générale d’embellir la ville avec de belles façades en pierre ou des éléments décoratifs apportant de la couleur. On y trouve très peu de fleurs, par exemple. La place principale est sans aucun doute l’attraction centrale de la ville.

Le lion de Casimir Benet Roche et la maison à colombage sont des curiosités assez rares dans la région.

Plus intéressant encore, à quelques mètres de cette place se trouve le lavoir communal qui, non seulement est toujours en service, mais est également fréquenté par la population. C’est suffisamment remarquable pour être souligné.

