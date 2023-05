Visite guidée de la principale localité de la Viguerie du Fenouillèdes, pour les élèves de l’école Jean-Joseph Morer Place de la gendarmerie, 15 septembre 2023, Caudiès-de-Fenouillèdes.

Visite guidée de la principale localité de la Viguerie du Fenouillèdes, pour les élèves de l’école Jean-Joseph Morer Vendredi 15 septembre, 14h00 Place de la gendarmerie Gratuit. Sur inscription. Réservé aux élèves du groupe scolaire J.J.Morer.

Les élèves de l’école Jean-Joseph Morer pourront participer à une visite commentée d’un village historique. Accompagnés des bénévoles de l’association Patrimoni-Caoudierenc ainsi que de leurs enseignantes, les enfants exploreront les rues de cette ancienne capitale du Fenouillèdes, qui a joué un rôle clé du traité de Corbeil à la Révolution française.

Au cours de cette visite, les élèves pourront répondre à un quiz passionnant, qui leur permettra de découvrir des éléments tels que la génoise ou la tour du Viguier.

Place de la gendarmerie 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 60 48 30 09 https://www.patrimoni-caoudierenc.fr Caudiès-de-Fenouillèdes est un village typique du Fenouillèdes, un peu plus grand que les autres.

Sa taille est probablement due à sa proximité avec les voies de communication, ce qui lui a permis de moins souffrir de l’exode rural. La ville présente une densité élevée avec des petites ruelles étroites, rendant parfois la circulation difficile. En général, les maisons ne se distinguent pas par leur beauté, bien qu’elles ne soient pas particulièrement tristes.

Il n’y a cependant pas de volonté générale d’embellir la ville avec de belles façades en pierre ou des éléments décoratifs apportant de la couleur. On y trouve très peu de fleurs, par exemple. La place principale est sans aucun doute l’attraction centrale de la ville.

Le lion de Casimir Benet Roche et la maison à colombage sont des curiosités assez rares dans la région.

Plus intéressant encore, à quelques mètres de cette place se trouve le lavoir communal qui, non seulement est toujours en service, mais est également fréquenté par la population. C’est suffisamment remarquable pour être souligné.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:30:00+02:00

©JP Fourlon