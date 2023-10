Automne en scène place de la Garluche MIMIZAN Catégorie d’Évènement: Mimizan Automne en scène place de la Garluche MIMIZAN, 29 octobre 2023, MIMIZAN. Automne en scène Dimanche 29 octobre, 11h00 place de la Garluche Concert dans le cadre d’Automne en scène

en cas de pluie, le concert aura lieu à la Chapelle à la mer. place de la Garluche 1 avenue maurice martin , 40200 MIMIZAN MIMIZAN Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T11:00:00+01:00 – 2023-10-29T12:00:00+01:00

2023-10-29T11:00:00+01:00 – 2023-10-29T12:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Mimizan Autres Lieu place de la Garluche Adresse 1 avenue maurice martin , 40200 MIMIZAN Ville MIMIZAN Lieu Ville place de la Garluche MIMIZAN latitude longitude 44.214439;-1.297098

place de la Garluche MIMIZAN https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mimizan/