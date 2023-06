Festi’Val Orsine Place de la Gare Vallorcine, 17 juin 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

Festi’Val Osine 2023 – Évènement Festif et Sportif

Journée initiation découverte HandiBike

« Relai des Ours » -> Course de VTT dans Vallorcine

Soiree Concert au profit de l’association SIT N’RIDE.

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. EUR.

Place de la Gare

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Festi’Val Osine 2023 – Festive and sporting event

HandiBike initiation day

« Relai des Ours » -> Mountain bike race in Vallorcine

Concert evening in aid of the SIT N’RIDE association

Festi’Val Osine 2023 – Evento festivo y deportivo

Jornada de iniciación HandiBike

« Relai des Ours » -> Carrera de bicicleta de montaña en Vallorcine

Noche de conciertos a beneficio de la asociación SIT N’RIDE

Festi’Val Osine 2023 – Festliches und sportliches Ereignis

Tag der Einführung und Entdeckung von HandiBike

« Relai des Ours » (Bärenstaffel) -> Mountainbike-Rennen in Vallorcine

Konzertabend zugunsten des Vereins SIT N’RIDE

