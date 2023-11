Gouter de Noël Place de la gare Thury-Harcourt-le-Hom, 13 décembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Quai d’Harcourt organise un goûter de Noël le Mercredi 13 Décembre à 15h00 pour les enfants de 2 à 10 ans !

Il y aura une animation qui est de crée des décorations de Noël ! De plus une formule est proposée donc 1 crêpes et une boissons de votre choix est à 5€ !

Amusez vous avec nous !.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

Place de la gare

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Quai d’Harcourt is organizing a Christmas party on Wednesday December 13 at 3:00 pm for children aged 2 to 10!

There will be a Christmas decorations-making activity! What’s more, 1 crêpe and a drink of your choice is available for 5?

Have fun with us!

Quai d’Harcourt organiza una fiesta de Navidad el miércoles 13 de diciembre a las 15.00 h para niños de 2 a 10 años

Habrá una actividad de decoración navideña También hay una oferta especial de 1 crêpe y una bebida a elegir por 5?

¡Diviértete con nosotros!

Quai d’Harcourt organisiert am Mittwoch, den 13. Dezember um 15.00 Uhr einen Weihnachtssnack für Kinder von 2 bis 10 Jahren!

Es wird eine Animation geben, bei der es darum geht, Weihnachtsdekorationen herzustellen! Außerdem wird eine Formel angeboten, d. h. 1 Crêpe und ein Getränk Ihrer Wahl kosten 5?

Viel Spaß mit uns!

