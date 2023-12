Lecture Vivante Quai d’Harcourt Place de la gare Thury-Harcourt-le-Hom, 1 décembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Venez à la lecture vivante sur le livre « Portraits » organiser par Quai d’Harcourt dans le cadre du projet DRAC/TRTC . En plus vous pourrez acheter le livre lu par Charlotte BRANCOURT.

Il commencera dimanche 10 Décembre à 15h00. Sur réservation, à contacter au 0644287533 !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Place de la gare

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Come along to the « Portraits » book reading organized by Quai d’Harcourt as part of the DRAC/TRTC project. You’ll also be able to buy the book read by Charlotte BRANCOURT.

It starts on Sunday December 10 at 3:00 pm. Bookings only, contact 0644287533 !

Asista a la lectura del libro « Retratos », organizado por el Quai d’Harcourt en el marco del proyecto DRAC/TRTC. También podrá comprar el libro leído por Charlotte BRANCOURT.

Comenzará el domingo 10 de diciembre a las 15.00 horas. ¡Sólo con reserva previa, contacte con 0644287533 !

Kommen Sie zur lebendigen Lesung zum Buch « Portraits », die von Quai d’Harcourt im Rahmen des DRAC/TRTC-Projekts organisiert wird. Außerdem können Sie das Buch, das von Charlotte BRANCOURT gelesen wird, kaufen.

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, den 10. Dezember um 15.00 Uhr. Reservierung erforderlich, bitte kontaktieren Sie uns unter 0644287533!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Suisse Normande