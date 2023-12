Balade en écologie Place de la gare Thury-Harcourt-le-Hom, 1 décembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Quai d’Harcourt et Paha collaborent pour organiser la balade en écologie ! Animé par Boris Bailleu le cofondateur de l’écolieu Paha, vous effectuerez des activités et des débats dans le domaine de l’écologie !

Cela se réalisera le 08 Décembre 2023 de 19h00 à 21h00 dans le Quai d’Harcourt, l’entrée est libre et les tarifs de consommation seront selon Quai d’Harcourt !

Pour plus d’informations veuillez contacter au 0645703215 !.

Place de la gare

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Quai d’Harcourt and Paha collaborate to organize the Ecology Walk! Hosted by Boris Bailleu, co-founder of the Paha eco-environment, you’ll take part in a series of ecology-related activities and debates!

The event will take place on December 08, 2023, from 7:00 pm to 9:00 pm in the Quai d’Harcourt. Admission is free, and prices will depend on the Quai d’Harcourt!

For more information, please contact 0645703215 !

Quai d’Harcourt y Paha organizan juntos el paseo ecológico Dirigido por Boris Bailleu, cofundador de la asociación ecologista Paha, participarás en una serie de actividades y debates relacionados con la ecología

El evento tendrá lugar el 08 de diciembre de 2023 de 19:00 a 21:00 en el Quai d’Harcourt. ¡La entrada es gratuita y los precios dependerán del Quai d’Harcourt!

¡Para más información, póngase en contacto con 0645703215 !

Quai d’Harcourt und Paha arbeiten zusammen, um den Öko-Spaziergang zu organisieren! Unter der Leitung von Boris Bailleu, dem Mitbegründer des Ökolabors Paha, werden Sie Aktivitäten und Debatten im Bereich der Ökologie durchführen!

Die Veranstaltung findet am 08. Dezember 2023 von 19.00 bis 21.00 Uhr im Quai d’Harcourt statt. Der Eintritt ist frei und die Preise für den Verzehr richten sich nach dem Quai d’Harcourt!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 0645703215!

