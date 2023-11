Soirée Feu de camp Place de la gare Thury-Harcourt-le-Hom, 1 décembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Venez vous réunir autour d’un feu de camps en mangeant et en jouant au jeux de société le 01 Décembre 2023 à 18h par Quai d’Harcourt !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Place de la gare

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Come and gather around a campfire with food and board games on December 01, 2023 at 6pm by Quai d’Harcourt!

Venga a reunirse alrededor de una hoguera para comer y jugar a juegos de mesa el 1 de diciembre de 2023 a las 18:00 en el Quai d’Harcourt

Kommen Sie am 01. Dezember 2023 um 18 Uhr von Quai d’Harcourt um ein Lagerfeuer versammelt, essen und spielen Sie Gesellschaftsspiele!

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Suisse Normande