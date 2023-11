Après-midi jeux sociétés Place de la gare Thury-Harcourt-le-Hom, 29 novembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Rejoignez nous à l’après midi jeux sociétés au Quai d’Harcourt le mercredi 29 Novembre 2023 de 14h30 à 17h30.

Vous découvrirez plusieurs jeux pour 6 à 11 ans sur les produits proposées par le Quai d’Harcourt, comme les 7 familles et même des coloriages et plein d’autres proposées par Anaïs qui effectue un BTS Animation.

En plus une nouvelles formules est proposées : une crêpes + boissons de son choix est à 5€.

Donc amusez-vous avec nous !.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

Place de la gare

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Join us for an afternoon of board games at the Quai d’Harcourt on Wednesday, November 29, 2023 from 2:30pm to 5:30pm.

You’ll discover a range of games for 6 to 11 year-olds on products offered by the Quai d’Harcourt, such as the 7 families and even coloring and lots of other activities proposed by Anaïs, who is doing a BTS Animation.

What’s more, a new formula is on offer: a crêpe + drink of your choice for 5?

So have fun with us!

Únase a nosotros en una tarde de juegos de mesa en el Quai d’Harcourt el miércoles 29 de noviembre de 2023 de 14:30 a 17:30.

Descubrirá una gama de juegos para niños de 6 a 11 años en los productos ofrecidos por el Quai d’Harcourt, como las 7 familias e incluso colorear y muchas otras actividades ofrecidas por Anaïs que está haciendo un BTS Animación.

Además, se propone una nueva fórmula: un crêpe + una bebida a elegir por 5?

Diviértete con nosotros

Besuchen Sie uns am Mittwoch, dem 29. November 2023, von 14.30 bis 17.30 Uhr beim Spielenachmittag im Quai d’Harcourt.

Sie werden mehrere Spiele für 6- bis 11-Jährige auf den vom Quai d’Harcourt angebotenen Produkten entdecken, wie die 7 Familien und sogar Ausmalbilder und viele andere, die von Anaïs, die ein BTS Animation absolviert, angeboten werden.

Außerdem gibt es ein neues Angebot: Ein Crêpes + Getränke nach Wahl für 5 Euro.

Also viel Spaß mit uns!

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Suisse Normande