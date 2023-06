Apéro Concert Rock 90’s Place de la gare Thury-Harcourt-le-Hom Catégories d’Évènement: Calvados

THURY-HARCOURT-LE-HOM Apéro Concert Rock 90’s Place de la gare Thury-Harcourt-le-Hom, 21 juillet 2023, Thury-Harcourt-le-Hom. Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados Apéro concert au quai d’Harcourt avec le groupe de rock Pura Vida..

Place de la gare

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Aperitif concert at Quai d'Harcourt with rock band Pura Vida. Concierto de aperitivo en el Quai d'Harcourt con el grupo de rock Pura Vida. Apérokonzert am Quai d'Harcourt mit der Rockband Pura Vida.

