MAUVAISES HERBES Place de la gare Thionville, 12 juillet 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

L’artiste Gyslhain Philbert vous invite à une déambulation illustrée dans la ville de Thionville, où les participants pourront observer et dessiner la cohabitation des plantes et du patrimoine.

Tous les niveaux de dessin sont les bienvenus !

À partir de 12 ans / Sur inscription. Tout public

Mardi 10:00:00 fin : . 0 EUR.

Place de la gare

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Artist Gyslhain Philbert invites you to take part in an illustrated stroll through the town of Thionville, where participants can observe and draw the cohabitation of plants and heritage.

All drawing levels welcome!

From age 12 / Registration required

El artista Gyslhain Philbert le invita a dar un paseo ilustrado por la ciudad de Thionville, donde los participantes podrán observar y dibujar la cohabitación de las plantas y el patrimonio.

Todos los niveles de dibujo son bienvenidos

A partir de 12 años / Inscripción obligatoria

Der Künstler Gyslhain Philbert lädt Sie zu einem illustrierten Spaziergang durch die Stadt Thionville ein, bei dem die Teilnehmer das Zusammenleben von Pflanzen und Kulturerbe beobachten und zeichnen können.

Alle Zeichenniveaus sind willkommen!

Ab 12 Jahren / Auf Anmeldung

