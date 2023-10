Ecume.doc, en sortie à Bordeaux… Des Bassins des Lumières à Cap Sciences (Sur inscription avant le 7 novembre) Place de la Gare Soulac-sur-Mer, 16 novembre 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

Visite à Bordeaux : des Bassins des Lumières à Cap Sciences, de l’univers de Dali aux merveilles du cerveau.

– Bassin des Lumières de 10h à 12h

– Cap Sciences de 14h à 16h

Inscription avant le 7 novembre..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Place de la Gare Route de Grayan

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visit Bordeaux: from Bassins des Lumières to Cap Sciences, from the world of Dali to the wonders of the brain.

– Bassin des Lumières from 10am to 12pm

– Cap Sciences from 2pm to 4pm

Registration by November 7.

Visite Burdeos: de los Bassins des Lumières a Cap Sciences, del mundo de Dalí a las maravillas del cerebro.

– Bassin des Lumières de 10:00 a 12:00 horas

– Cap Sciences de 14:00 a 16:00

Inscripciones antes del 7 de noviembre.

Rundgang durch Bordeaux: von den Bassins des Lumières zu Cap Sciences, von der Welt Dalís zu den Wundern des Gehirns.

– Bassin des Lumières von 10:00 bis 12:00 Uhr

– Cap Sciences von 14:00 bis 16:00 Uhr

Anmeldung bis zum 7. November.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Médoc Atlantique