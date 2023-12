Marche aux flambeaux Place de la Gare Sélestat, 9 décembre 2023 16:30, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Marche aux flambeaux pour célébrer les 75 ans de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Place de la Gare

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Torchlight march to celebrate 75 years of the Universal Declaration of Human Rights

Marcha de antorchas para celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Fackelzug zur Feier des 75. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Mise à jour le 2023-12-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme