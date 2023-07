Découvrez des œuvres de différents artistes en vous promenant dans la ville Place de la gare Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg Découvrez des œuvres de différents artistes en vous promenant dans la ville Place de la gare Sarrebourg, 16 septembre 2023, Sarrebourg. Découvrez des œuvres de différents artistes en vous promenant dans la ville 16 et 17 septembre Place de la gare Gratuit. Départ place de la gare A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoines, le service Inventaire et Patrimoines de la Région Grand Est associé au service des Archives communales de Sarrebourg proposent un circuit découverte des œuvres de différents artistes locaux ou plus connus qui ont contribué à embellir la ville, que ce soit pour répondre à une commande publique ou dans le cadre du 1% artistique.

En partant des peintures à découvrir dans le hall de la gare, le circuit passera par le centre socio- culturel, l’hôtel de ville, pour terminer par le portail de la cour de l’hôtel de Saintignon, rue du Maréchal Foch. Place de la gare Pl. de la gare, 57400 Sarrebourg Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est La gare de Sarrebourg est une gare ferroviaire française située sur le territoire de la commune de Sarrebourg, dans le département de la Moselle, en région Grand Est. Inaugurée en 1923, elle remplace l’ancienne gare de Sarrebourg qui fut mise en service en 1851 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg. C’est une gare de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), du réseau TER Grand Est, desservie par des TGV et des trains express régionaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

