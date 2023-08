Promenade guourmande en Côte d’Albâtre Place de la Gare Saint-Valery-en-Caux, 16 septembre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Le temps d’un après-midi venez découvrir notre territoire à travers une petite promenade accompagnée et commentée.

Durant l’évènement « Lumières sur nos savoir faire », nous proposons une marche au départ de l’Espace Public du littoral de Saint Valery-en-Caux . Lors de cette sortie (un peu moins de 5km), une dégustation terroir vous sera offerte.

Au programme : petite marche, découverte du patrimoine local, moments conviviaux.

Activité gratuite, places limitées (pour chaque boucle seront prioritaires les nouveaux inscrits afin que chacun est la possibilité de découvrir l’une des 6 sorties de la saison).

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo du jour. Cette promenade sera agrémentée d’une halte à l’extérieur de la Maison Henri IV commentée par Benjamin Solenne. Fin du parcours à la Page cauchoise pour découvrir les artisans présents tout le week-end des Journées du Patrimoine.

Heure du Rendez-vous : 13h30

Durée : environ 3h.

2023-09-16 13:30:00 fin : 2023-09-16 16:30:00. .

Place de la Gare

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Spend an afternoon discovering our region through a guided and commented walk.

During the « Lumières sur nos savoir faire » event, we propose a walk starting from the Espace Public du littoral in Saint Valery-en-Caux. During this outing (just under 5km), you’ll be offered a tasting of local produce.

On the program: a short walk, discovery of the local heritage, convivial moments.

Free activity, limited number of places (for each loop, priority will be given to new registrants, so that everyone has the chance to discover one of the 6 outings of the season).

Please bring walking shoes and weather-appropriate clothing. The walk will include a stop outside the Maison Henri IV, with commentary by Benjamin Solenne. The walk ends at the Page Cauchoise, where you can discover the craftsmen present throughout the Heritage Days weekend.

Meeting time: 1:30pm

Duration: approx. 3 hours

Pase una tarde descubriendo nuestra región en un paseo guiado y comentado.

Con motivo de « Lumières sur nos savoir faire », le proponemos un paseo que saldrá del Espacio Público del Litoral de Saint Valery-en-Caux. Durante este paseo (de algo menos de 5 km), se le ofrecerá una degustación de productos locales.

En el programa: un breve paseo, descubrimiento del patrimonio local y un rato de convivencia.

Actividad gratuita, plazas limitadas (se dará prioridad en cada bucle a los nuevos inscritos, para que todos tengan la oportunidad de descubrir una de las 6 salidas de la temporada).

Traer calzado de senderismo y ropa adaptada a las condiciones meteorológicas. El paseo incluirá una parada ante la Maison Henri IV, comentada por Benjamin Solenne. El paseo termina en la Page Cauchoise, donde podrá descubrir a los artesanos presentes durante todo el fin de semana de las Jornadas del Patrimonio.

Hora de encuentro: 13h30

Duración: 3 horas aproximadamente

Entdecken Sie an einem Nachmittag unsere Region auf einem kleinen, begleiteten und kommentierten Spaziergang.

Während der Veranstaltung « Lumières sur nos savoir faire » bieten wir einen Spaziergang an, der am Espace Public du Littoral in Saint Valery-en-Caux beginnt. Bei dieser Wanderung (etwas weniger als 5 km) wird Ihnen eine regionale Kostprobe angeboten.

Auf dem Programm stehen ein kleiner Spaziergang, die Entdeckung des lokalen Kulturerbes und gesellige Momente.

Die Aktivität ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt (für jede Schleife werden neu angemeldete Teilnehmer bevorzugt, damit jeder die Möglichkeit hat, einen der 6 Ausflüge der Saison zu entdecken).

Bringen Sie Wanderschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mit. Dieser Spaziergang wird durch einen Halt vor dem Maison Henri IV bereichert, der von Benjamin Solenne kommentiert wird. Ende des Rundgangs an der Page cauchoise, wo Sie die Handwerker entdecken können, die das ganze Wochenende über während der Tage des Kulturerbes anwesend sind.

Uhrzeit des Treffpunkts: 13.30 Uhr

Dauer: ca. 3 Stunden

