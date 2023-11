Après-midi jeux Place de la Gare Saint-Affrique, 21 novembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Le Quai vous propose une après-midi autour du jeu, avec la participation de la Médiathèque intercommunale..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

Place de la Gare

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Le Quai invites you to an afternoon of gaming, with the participation of the Médiathèque intercommunale.

Le Quai le invita a una tarde de juegos, con la participación de la biblioteca multimedia intercomunal.

Le Quai bietet Ihnen einen Nachmittag rund um das Spiel an, an dem auch die interkommunale Mediathek teilnimmt.

