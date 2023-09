Cet évènement est passé Découverte en rollers des richesses patrimoniales et naturelles le long de la Voie Verte de l’Avesnois. Place de la gare, Rue du Lieutenant Boucly 59680 FERRIERE-LA-PETITE Ferrière-la-Petite Catégories d’Évènement: Ferrière-la-Petite

Nord Découverte en rollers des richesses patrimoniales et naturelles le long de la Voie Verte de l’Avesnois. Place de la gare, Rue du Lieutenant Boucly 59680 FERRIERE-LA-PETITE Ferrière-la-Petite, 17 septembre 2023, Ferrière-la-Petite. Découverte en rollers des richesses patrimoniales et naturelles le long de la Voie Verte de l’Avesnois. Dimanche 17 septembre, 10h00 Place de la gare, Rue du Lieutenant Boucly 59680 FERRIERE-LA-PETITE Jauge de 20 participants, encadrement par une association sportive locale, venir en tenue de sport, avec des rollers. Inscription préalable obligatoire Vous aimez faire du roller ? Quoi de mieux que de le pratiquer en groupe dans le cadre d’une randonnée guidée le long de la Voie Verte de l’Avesnois. Lucille narrera le patrimoine naturel qui se trouve autour de cette ancienne voie ferrée sur un parcours de 6 km. L’association Roller en Avesnois sera présente évoquer avec vous quelques informations pratiques lors de cette sortie.

Gratuit

Inscription préalable obligatoire auprès de l’office de tourisme avec jauge maximale de 20 participants.

Les trottinettes non-électriques sont tolérées. Le déroulé de l’animation :

10h00 : Rendez-vous des participants au niveau du parking de l’ancienne gare de Ferrière-la-Petite, Impasse du Lieutenant Boucly à Ferrière-la-Petite

10h00-10h15 : Briefing et consignes proposés par l’association Roller en Avesnois

Le déroulé de l'animation :

10h00 : Rendez-vous des participants au niveau du parking de l'ancienne gare de Ferrière-la-Petite, Impasse du Lieutenant Boucly à Ferrière-la-Petite

10h00-10h15 : Briefing et consignes proposés par l'association Roller en Avesnois

10h15-12h00 : Aller-retour entre Ferrière-la-Petite et Obrechies

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

