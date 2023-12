L’Apéro du 31 Place de la Gare Quiberon Catégories d’Évènement: Morbihan

Quiberon L’Apéro du 31 Place de la Gare Quiberon, 31 décembre 2023, Quiberon. Quiberon Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 16:00:00

fin : 2023-12-31 21:00:00 . De 16h à 21h. Ça y est, c’est le moment de fêter la nouvelle année ensemble ! Nous vous invitons à l’apéro du 31, pour boire un dernier verre avant l’année 2024 ! On vous prépare quelques surprises… .

Place de la Gare

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

