Contes d’Hiver Place de la Gare Quiberon Catégories d’Évènement: Morbihan

Quiberon Contes d’Hiver Place de la Gare Quiberon, 27 décembre 2023, Quiberon. Quiberon Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 16:30:00

fin : 2023-12-27 17:30:00 . De 16H30 à 17H30. Après une première édition complète pour Halloween, les contes sont de retour à TCHOU TCHOU !

Venez écouter les contes & histoires racontés par les conteurs de l’association Saint-Pierroise Histoires de Mots pour les fêtes de fin d’année !

Sur réservations par mail : contact@tchoutchou-quiberon.fr. Entrée libre, sortie au chapeau .

Place de la Gare

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Quiberon Autres Code postal 56170 Lieu Place de la Gare Adresse Place de la Gare Ville Quiberon Departement Morbihan Lieu Ville Place de la Gare Quiberon Latitude 47.48595 Longitude -3.11903 latitude longitude 47.48595;-3.11903

Place de la Gare Quiberon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberon/