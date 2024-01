C un espoir : Courses pour la lutte contre le cancer des enfants place de la gare Ploërmel, samedi 24 février 2024.

Ploërmel Morbihan

Date et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24

C un espoir revient comme chaque année avec une programmation sportive riches et de nombreuses animations.

Les bénéfices sont reversés à différentes associations qui oeuvre au profit des enfants malades et handicapés.

Toutes les courses ont lieu le samedi à 15h :

– semi-marathon de Ploërmel (départ Mauron, arrivée à Ploërmel)

– 10 km de l’espoir (départ Néant-sur-Yvel, arrivée Ploërmel)

– 5 km de Ploërmel communauté sur Ploërmel (départ et arrivée à la gare)

L’arrivée des courses a lieu à la place de la gare de Ploërmel. Les navettes sont prévues pour relier les départs. Départ de toutes les courses à 15h. Attention, le nombre de dossard est limité à 1500.

programme complet sur le site de l’association.

place de la gare

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne



Mise à jour le 2024-01-02 par CRT Bretagne_