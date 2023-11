Lacelle en fête Place de la gare Lacelle, 18 août 2024, Lacelle.

Lacelle,Corrèze

Vide grenier toute la journée, artisans et démonstrations de vieux métiers, exposition de voitures anciennes, exposition autour du train et des vieux métiers, groupe folklorique.

14h15 arrivée en gare du train vapeur.

Buvette et restauration..

2024-08-18

Place de la gare

Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



All-day garage sale, craftsmen and demonstrations of old trades, exhibition of vintage cars, exhibition of trains and old trades, folklore group.

2:15 pm arrival of the steam train at the station.

Refreshments and catering.

Venta de garaje durante todo el día, artesanos y demostraciones de oficios antiguos, exposición de coches de época, exposición sobre trenes y oficios antiguos, grupo folclórico.

a las 14.15 h, llegada a la estación del tren de vapor.

Refrescos y catering.

Ganztägiger Flohmarkt, Handwerker und Vorführungen alter Berufe, Oldtimer-Ausstellung, Ausstellung rund um den Zug und alte Berufe, Folkloregruppe.

14.15 Uhr Ankunft des Dampfzugs im Bahnhof.

Getränke und Essen.

