Marché de l’Avent Place de la Gare Lacelle, 26 novembre 2023, Lacelle.

Lacelle,Corrèze

Ce marché de l’Avent est l’occasion de faire des cadeaux de noël artisanaux et locaux, restauration et buvette sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:00:00. .

Place de la Gare

Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This Advent market is an opportunity to buy local and artisanal Christmas gifts, with food and refreshments on site.

Este mercado de Adviento es una oportunidad para comprar regalos navideños locales y artesanales, con comida y refrescos in situ.

Dieser Adventsmarkt bietet die Gelegenheit, handgefertigte und lokale Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze