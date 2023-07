La trobaritz de la villa sosteranea place de la Gare La Souterraine, 13 juillet 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

Une découverte de la vieille ville de La Souterraine au son des envolées lyriques de notre guide-troubadour. Rendez-vous à 9h30 à l’office de tourisme place de la Gare. Au retour, le marché dinatoire permet de prolonger la soirée.

Inscriptions préalables auprès du Service Tourisme au 05 55 89 23 07.

Tarif: 4 € par personne..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 11:30:00. EUR.

place de la Gare

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Discover the old town of La Souterraine to the lyrical music of our guide-troubadour. Meet at 9:30 a.m. at the tourist office on Place de la Gare. On the way back, a market dinner will extend the evening.

Pre-registration with Service Tourisme on 05 55 89 23 07.

Price: 4 ? per person.

Descubra el casco antiguo de La Souterraine al son de las melodías líricas de nuestro guía-trovador. Cita a las 9.30 h en la oficina de turismo de la Place de la Gare. A la vuelta, una cena de mercado prolongará la velada.

Inscríbase con antelación en la Oficina de Turismo en el 05 55 89 23 07.

Precio: 4? por persona.

Eine Entdeckungstour durch die Altstadt von La Souterraine zu den lyrischen Höhenflügen unseres Guide-Troubadours. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr am Tourismusbüro Place de la Gare. Auf dem Rückweg kann der Abend auf dem Markt mit Abendessen verlängert werden.

Voranmeldung beim Service Tourisme unter 05 55 89 23 07.

Preis: 4 ? pro Person.

Mise à jour le 2023-05-02 par Creuse Tourisme