AFMTéléthon : Vente de Jouets de Noël et Livres Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin, 8 décembre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

L’AFMTéléthon organise début décembre une vente de jouets de Noël et de livres, à La Ferté-Saint-Aubin , aux Portes de Sologne..

2023-12-08 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Place de la Gare

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



In early December, the AFMTéléthon is organizing a sale of Christmas toys and books in La Ferté-Saint-Aubin , at Portes de Sologne.

La AFM-Téléthon organiza una venta de juguetes y libros de Navidad a principios de diciembre en La Ferté-Saint-Aubin, en las Portes de Sologne.

Der AFMTéléthon organisiert Anfang Dezember einen Verkauf von Weihnachtsspielzeug und Büchern, in La Ferté-Saint-Aubin , in Portes de Sologne.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN