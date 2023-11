Noël Gourmand et ses traditions Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin, 25 novembre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

Marché gourmand de produits locaux à La Ferté-Saint-Aubin, aux Portes de Sologne, pour préparer Noël. En famille, en duo ou entre amis..

Dimanche 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

Place de la Gare

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



Gourmet market of local products in La Ferté-Saint-Aubin, Portes de Sologne, to prepare for Christmas. With your family, your partner or your friends.

Un mercado gastronómico de productos locales en La Ferté-Saint-Aubin, Portes de Sologne, para preparar la Navidad. En familia, en pareja o con amigos.

Schlemmermarkt mit lokalen Produkten in La Ferté-Saint-Aubin, an den Toren der Sologne, um sich auf Weihnachten vorzubereiten. Mit der Familie, zu zweit oder mit Freunden.

