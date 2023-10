Desperate Mamies Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin, 19 novembre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

Comédie « Desperate Mamies » créée et mise en scène par Fred Vastair à La Ferté-Saint-Aubin aux Portes de Sologne.

En famille ou entre amis..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. 15 EUR.

Place de la Gare

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



Comedy « Desperate Mamies » created and directed by Fred Vastair at La Ferté-Saint-Aubin aux Portes de Sologne.

With family or friends.

Comedia « Mamis desesperadas » creada y dirigida por Fred Vastair en La Ferté-Saint-Aubin aux Portes de Sologne.

En familia o con amigos.

Komödie « Desperate Mamies », kreiert und inszeniert von Fred Vastair in La Ferté-Saint-Aubin an den Portes de Sologne.

Mit der Familie oder mit Freunden.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN