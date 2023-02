Carnaval – Au pays imaginaire Place de la Gare d’eau, Bois-Blancs Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Carnaval – Au pays imaginaire Place de la Gare d’eau, Bois-Blancs, 1 avril 2023, Lille. Carnaval – Au pays imaginaire Samedi 1 avril, 16h00 Place de la Gare d’eau, Bois-Blancs Le carnaval des Bois Blancs vous emmène cette année au pays imaginaire Place de la Gare d’eau, Bois-Blancs Quai de l’Ouest Bois-Blancs Lille Nord Hauts-de-France Sur réservation

https://www.helloasso.com/associations/transport-culturel-fluvial/evenements/rdv-gare-d-eau-concerts-trempes Nous sommes très heureux.ses de vous accueillir pour faire la fête, mais nous tenons aussi à votre santé, c’est pourquoi nous vous demandons de rester attentifs.ves aux gestes barrières et au bon sens. Privilégiez des personnes de votre entourage proche pour constituer votre barque, respectez les distances avec les bénévoles, portez le masque en leur présence. L’événement en plein air, la distance entre les barques et leur désinfection totale avant chaque concert garantit des risques minimaux de contamination au Covid-19. Pour la bonne humeur, l’hilarité, et le sentiment de bonheur diffus en revanche, on ne promet rien. Elfes, sirènes, Peter Pan malicieux, Alice et ses merveilles, fées, ogres… Êtres imaginaires, étranges et féériques encore inconnus…

…Révélez-vous lors du CARNAVAL / AU PAYS IMAGINAIRE

LE SAMEDI 1er AVRIL À 16h / rdv Place de la Gare d’Eau Tous ensemble, nous irons enchanter le quartier des Bois Blancs ! Un événement ” extraordinaire” organisé par le CABB en partenariat avec les écoles et associations du quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T16:00:00+02:00

2023-04-01T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Place de la Gare d'eau, Bois-Blancs Adresse Quai de l'Ouest Bois-Blancs Ville Lille lieuville Place de la Gare d'eau, Bois-Blancs Lille Departement Nord

Place de la Gare d'eau, Bois-Blancs Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Carnaval – Au pays imaginaire Place de la Gare d’eau, Bois-Blancs 2023-04-01 was last modified: by Carnaval – Au pays imaginaire Place de la Gare d’eau, Bois-Blancs Place de la Gare d'eau, Bois-Blancs 1 avril 2023 Bois-Blancs Lille lille Place de la Gare d'eau

Lille Nord