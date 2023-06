VISITE GUIDÉE : CHÂTENOIS A TRAVERS L’OBJECTIF… DE 1939 A 1945 place de la Gare Châtenois, 30 juin 2023, Châtenois.

Châtenois,Vosges

Au départ du parking de l’ancienne gare, un circuit d’environ 3 km vous permettra de plonger dans la période de la deuxième Guerre Mondiale. Le guide vous emmènera au fil des rues castiniennes pour vous conter des faits qui s’y sont déroulés. Il illustrera ses propos de photographies d’époque.

Places limitées : de 5 à 20 personnes

RDV place de la Gare à Châtenois

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges. Tout public

Mercredi à 16:00:00 ; fin : . 5 EUR.

place de la Gare

Châtenois 88170 Vosges Grand Est



Departing from the parking lot at the old station, a 3 km circuit will take you back in time to the Second World War. The guide will take you along the streets of Castin to tell you about the events that took place there. He will illustrate his remarks with period photographs.

Limited seating: 5 to 20 people

RDV place de la Gare, Châtenois

Reservations essential with the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges

Con salida desde el aparcamiento de la antigua estación, este paseo de 3 km le hará retroceder en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial. El guía le llevará por las calles de Castin para contarle los acontecimientos que allí tuvieron lugar. Ilustrará sus explicaciones con fotografías de la época.

Plazas limitadas: de 5 a 20 personas

RDV place de la Gare en Châtenois

Reserva obligatoria en la Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges

Vom Parkplatz des alten Bahnhofs aus können Sie auf einem etwa 3 km langen Rundgang in die Zeit des Zweiten Weltkriegs eintauchen. Der Führer führt Sie durch die Straßen von Castinien und erzählt Ihnen von den Ereignissen, die sich dort abgespielt haben. Er wird seine Ausführungen mit Fotografien aus der damaligen Zeit illustrieren.

Begrenzte Plätze: 5 bis 20 Personen

RDV place de la Gare in Châtenois

Reservierungen sind beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges erforderlich

Mise à jour le 2023-06-26 par OT DE L’OUEST DES VOSGES