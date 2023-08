Le coin des sculpteurs Place de la fraternité Nyons, 2 septembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Après quelques sympathiques expositions au cours de l’été, et pour clore la saison estivale de 2023, vous pourrez visiter mon atelier de Nyons.

Parcours fléché vers l’atelier à partir de la place Buffaven (parking de la mairie)..

2023-09-02 fin : 2023-09-23 . .

Place de la fraternité

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After a few delightful exhibitions over the summer, and to close the 2023 summer season, you can visit my studio in Nyons.

Signposted route to the studio from Place Buffaven (town hall parking lot).

Después de algunas exposiciones encantadoras durante el verano, y para completar la temporada estival 2023, puedes visitar mi estudio en Nyons.

Desde la plaza Buffaven (aparcamiento del ayuntamiento) hay un itinerario señalizado hasta el estudio.

Nach einigen sympathischen Ausstellungen im Laufe des Sommers und zum Abschluss der Sommersaison 2023 können Sie mein Atelier in Nyons besuchen.

Ausgeschilderte Strecke zum Atelier ab dem Place Buffaven (Parkplatz des Rathauses).

