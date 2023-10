Gouter Chantant Place de la Forge, Prey (27) Gouter Chantant Place de la Forge, Prey (27), 25 novembre 2023, . Gouter Chantant Samedi 25 novembre, 15h30 Place de la Forge, Prey (27) 0 Autour d’airs traditionnels de Normandie ou d’ailleurs, pour le plaisir de chanter et faire sonner vos instruments à cordes, à vent, à boutons ou simplement pour écouter. Pas de sonorisation, ni de scène. Consommation de courtoisie. source : événement Gouter Chantant publié sur AgendaTrad Place de la Forge, Prey (27) Place de la Forge, 27220 Prey, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45848 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

danse 27

