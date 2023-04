Marché hebdomadaire – St Hilaire Place de la Fontenette, 1 janvier 2023, Plateau-des-Petites-Roches.

Le marché a lieu tous les mercredi après-midi de 15h à 19h (18h l’hiver). Fruits, légumes, charcuterie, fromage, poissonnier et produits du terroir..

2023-01-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Place de la Fontenette

Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



The market takes place every Wednesday afternoon from 3pm to 7pm (6pm in winter). Fruits, vegetables, delicatessen, cheese, fishmonger and local products.

El mercado tiene lugar todos los miércoles por la tarde, de 15:00 a 19:00 (18:00 en invierno). Frutas, verduras, embutidos, quesos, pescados y productos locales.

Der Markt findet jeden Mittwochnachmittag von 15:00 bis 19:00 Uhr statt (18:00 Uhr im Winter). Obst, Gemüse, Wurstwaren, Käse, Fischhändler und Produkte aus der Region.

Mise à jour le 2022-04-11 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse