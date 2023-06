Ciné Belle Etoile : « Les Combattants », de Thomas Cailley Place de la Fontanelle Martel, 27 juillet 2023, Martel.

Martel,Lot

L’été d’Arnaud s’annonce tranquille… jusqu’à ce qu’il croise la route de Madeleine, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Un récit entre histoire d’amour et de survie. Film à la tombée de la nuit.

Place de la Fontanelle. Tout public. Gratuit. Buvette, restauration..

2023-07-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-27 . EUR.

Place de la Fontanelle

Martel 46600 Lot Occitanie



Arnaud?s summer looks like it?s going to be a quiet one? until he crosses paths with Madeleine, a bundle of tense muscles and catastrophic prophecies. A tale of love and survival. Film at dusk.

Place de la Fontanelle. Open to all. Free admission. Refreshments and food.

El verano de Arnaud parece tranquilo… hasta que se cruza con Madeleine, un manojo de músculos tensos y profecías catastróficas. Una historia de amor y supervivencia. Película al atardecer.

Plaza de la Fontanelle. Entrada libre. Entrada gratuita. Refrescos y comida.

Arnauds Sommer scheint ruhig zu verlaufen, bis er Madeleine begegnet, einem Block aus angespannten Muskeln und katastrophalen Prophezeiungen. Eine Erzählung zwischen Liebes- und Überlebensgeschichte. Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Auf dem Place de la Fontanelle. Für alle Altersgruppen. Kostenlos. Getränke und Speisen.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Dordogne