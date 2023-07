CIné Débat autour du film » la Neste » Place de la Fontaine Vielle-Aure, 1 août 2023, Vielle-Aure.

Vielle-Aure,Hautes-Pyrénées

En présence du réalisateur, du producteur Phillipe Mas, et des membres de la Commission Locale de l’Eau dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Neste et Rivières de Gascogne.

Ce documentaire captivant de 52 minutes nous plonge au cœur des Pyrénées, pour découvrir l’histoire fascinante d’une rivière. Tout au long du film, nous avons le privilège de rencontrer une multitude de passionnés qui partagent avec nous leur amour et leur respect pour cette eau si précieuse.

De l’amoureux de la nature au scientifique engagé, chaque intervenant apporte sa propre sensibilité et nous invite à réfléchir sur l’importance cruciale de l’eau dans notre vie quotidienne. Grâce à des images à couper le souffle, le documentaire met en lumière la beauté et la puissance des rivières, nous offrant une véritable invitation au voyage à la découverte de cette ressource naturelle essentielle.

Ce film immersif nous transporte dans un univers de sensations et d’émotions, tout en nous rappelant combien il est vital de protéger notre environnement et de préserver cette richesse précieuse pour les générations futures. Une expérience visuelle et émotionnelle à ne vraiment pas manquer..

2023-08-01 20:30:00

Place de la Fontaine Salle de conférence

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



In the presence of the director, producer Phillipe Mas, and members of the Commission Locale de l’Eau (Local Water Commission) within the framework of the Schéma d?Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Neste et Rivières de Gascogne.

This captivating 52-minute documentary plunges us into the heart of the Pyrenees, to discover the fascinating history of a river. Throughout the film, we have the privilege of meeting a multitude of enthusiasts who share with us their love and respect for this precious water.

From the nature lover to the committed scientist, each contributor brings his or her own sensibility to bear, inviting us to reflect on the crucial importance of water in our daily lives. Through breathtaking images, the documentary highlights the beauty and power of rivers, offering us a genuine invitation to travel and discover this essential natural resource.

This immersive film transports us into a world of sensations and emotions, while reminding us how vital it is to protect our environment and preserve this precious resource for future generations. A visual and emotional experience not to be missed.

En presencia del director, el productor Phillipe Mas, y miembros de la Commission Locale de l’Eau en el marco del Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Neste et Rivières de Gascogne.

Este cautivador documental de 52 minutos nos traslada al corazón de los Pirineos para descubrir la fascinante historia de un río. A lo largo de la película, tenemos el privilegio de conocer a un montón de entusiastas que comparten con nosotros su amor y respeto por esta agua preciosa.

Desde el amante de la naturaleza hasta el científico comprometido, cada colaborador aporta su propia sensibilidad, invitándonos a reflexionar sobre la importancia crucial del agua en nuestra vida cotidiana. A través de imágenes impresionantes, el documental pone de relieve la belleza y el poder de los ríos, llevándonos a un viaje de descubrimiento de este recurso natural esencial.

Esta película envolvente nos transporta a un mundo de sensaciones y emociones, al tiempo que nos recuerda lo vital que es proteger nuestro medio ambiente y preservar este precioso recurso para las generaciones futuras. Una experiencia visual y emocional que no debe perderse.

In Anwesenheit des Regisseurs, des Produzenten Phillipe Mas und der Mitglieder der Commission Locale de l’Eau im Rahmen des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Neste et Rivières de Gascogne (Wasserwirtschaftsplan).

Dieser fesselnde 52-minütige Dokumentarfilm führt uns in das Herz der Pyrenäen, um die faszinierende Geschichte eines Flusses zu entdecken. Im Laufe des Films haben wir das Privileg, eine Vielzahl von leidenschaftlichen Menschen zu treffen, die ihre Liebe und ihren Respekt für dieses kostbare Wasser mit uns teilen.

Vom Naturliebhaber bis zum engagierten Wissenschaftler bringt jeder Sprecher seine eigene Sensibilität ein und regt uns dazu an, über die entscheidende Bedeutung des Wassers in unserem täglichen Leben nachzudenken. Mit atemberaubenden Bildern beleuchtet der Dokumentarfilm die Schönheit und Kraft der Flüsse und lädt uns zu einer Reise ein, um diese wichtige natürliche Ressource zu entdecken.

Dieser immersive Film entführt uns in eine Welt der Gefühle und Emotionen und erinnert uns daran, wie lebenswichtig es ist, unsere Umwelt zu schützen und diesen wertvollen Reichtum für zukünftige Generationen zu bewahren. Ein visuelles und emotionales Erlebnis, das Sie sich wirklich nicht entgehen lassen sollten.

