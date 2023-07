Baldes Flamenco Place de la fontaine Vielle-Aure, 27 juillet 2023, Vielle-Aure.

Vielle-Aure,Hautes-Pyrénées

Repas et spectacle » Intimo ».

Ce spectacle d’émotions et de caractère vous transportera dans différents moments, étapes de la vie des artistes et des chorégraphes..

2023-07-27 19:30:00

Place de la fontaine VIELLE-AURE

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meal and « Intimo » show.

This show of emotion and character will transport you to different moments and stages in the lives of artists and choreographers.

Comida y espectáculo « Intimo

Este espectáculo de emoción y carácter le transportará a diferentes momentos y etapas de la vida de artistas y coreógrafos.

Essen und Aufführung » Intimo ».

Diese Show voller Emotionen und Charakter wird Sie in verschiedene Momente und Etappen des Lebens von Künstlern und Choreografen entführen.

