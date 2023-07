Folie Bandas Place de la Fontaine Vielle-Aure, 21 juillet 2023, Vielle-Aure.

Vielle-Aure,Hautes-Pyrénées

Folie Bandas en concert sur la place

Buvette et restauration su place

Assiette festayre à 10 € : melon/jambon, rillettes, chistora (saucisse basque), riz/piperade fromage de brebis, croustade aux pommes 3€.

2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-21 . .

Place de la Fontaine VIELLE-AURE

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Folie Bandas in concert on the square

Refreshments and food on site

Festayre plate at 10 ? melon/ham, rillettes, chistora (Basque sausage), rice/piperade, sheep’s cheese, apple crumble 3?

Folie Bandas en concierto en la plaza

Refrescos y catering in situ

Plato Festayre a 10 ? melón/jamón, rillettes, chistora, arroz/piperrada, queso de oveja, crumble de manzana a 3?

Bandas mit einem Konzert auf dem Platz

Getränke und Speisen auf dem Platz

Festteller für 10 ? melone/Schinken, Rillettes, Chistora (baskische Wurst), Reis/Piperade, Schafskäse, Apfelkrokant 3?

Mise à jour le 2023-07-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65