Marché hebdomadaire de Vers-Pont-du-Gard Place de la Fontaine, 1 janvier 2023, Vers-Pont-du-Gard.

Tous les samedis matins sur la Place de la Fontaine de Vers-Pont-du-Gard, retrouvez de quoi remplir votre panier avec de bons produits locaux et de saison..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place de la Fontaine

Vers-Pont-du-Gard 30210 Gard Occitanie



Every Saturday morning on the Place de la Fontaine in Vers-Pont-du-Gard, you will find something to fill your basket with good local and seasonal products.

Todos los sábados por la mañana, en la plaza de la Fontaine de Vers-Pont-du-Gard, encontrará algo para llenar su cesta con buenos productos locales y de temporada.

Jeden Samstagmorgen finden Sie auf dem Place de la Fontaine in Vers-Pont-du-Gard alles, was Sie brauchen, um Ihren Einkaufskorb mit guten lokalen und saisonalen Produkten zu füllen.

Mise à jour le 2023-03-31 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard