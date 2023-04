Marché de Verneuil-en-Bourbonnais Place de la Fontaine Verneuil-en-Bourbonnais Catégories d’Évènement: Allier

Marché de Verneuil-en-Bourbonnais Place de la Fontaine, 1 janvier 2023, Verneuil-en-Bourbonnais. Marché alimentaire (fruits, légumes, charcuterie, œufs, fromages de vache et de chèvre….).

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place de la Fontaine

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Food market (fruits, vegetables, cold cuts, eggs, cow and goat cheeses….) Mercado de alimentación (fruta, verdura, embutidos, huevos, queso de vaca y de cabra ….) Lebensmittelmarkt (Obst, Gemüse, Wurstwaren, Eier, Kuh- und Ziegenkäse….) Mise à jour le 2022-03-10 par Office de tourisme Val de Sioule

