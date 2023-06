Découvrez Vénéjan autrement : participez à une visite guidée enrichissante avec saynètes historiques Place de la Fontaine Vénéjan Vénéjan Catégories d’Évènement: Gard

Découvrez Vénéjan autrement : participez à une visite guidée enrichissante avec saynètes historiques

Dimanche 17 septembre, 14h30
Place de la Fontaine
Gratuit. Entrée libre.
Départ : place de la fontaine. Arrivée : au moulin.

Participez à une visite guidée de Vénéjan, animée par une guide conférencière.

Tout au long du parcours, vous serez également enchantés par des saynètes proposées par l’association La Guilde de l’Histoire. Place de la Fontaine Place de la fontaine, 30200 Vénéjan Vénéjan 30200 Gard Occitanie 04 66 79 25 08 https://www.venejan.fr/ Au fil des siècles, le domaine gallo-romain de Veneianum, situé au bord du Rhône, a évolué.

De 1290 à la fin du XVIe siècle, la lignée des Béziers s’est succédé et a construit le château.

Ensuite, ce furent les d’Ancezune et les de Grignan, dont le dernier, François, a épousé Marguerite de Sévigné, la célèbre fille de la marquise. La chapelle romane Saint-Jean-Baptiste, datant du XIIe siècle, est inscrite au titre des Monuments historiques. Construit en 1813 à la demande de Joseph Dumas, meunier à Bagnols-sur-Cèze, le moulin a fonctionné pendant environ un siècle. Il a été réhabilité en 2000 grâce à la volonté de la municipalité et avec l’aide d’une association. Avec ses ruelles pavées et son patrimoine varié, Vénéjan offre un sentier d’interprétation intitulé « Le souffle des mots ».

Ce sentier vous raconte l'histoire et la vie des Vénéjanais qui vivaient en harmonie avec leur environnement.

Parking à proximité.

Horaires : 14h30 - 16h30, 17 septembre 2023

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

