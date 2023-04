Petit marché de producteurs du mardi matin Place de la Fontaine, 1 janvier 2023, Val Buëch-Méouge.

Marché de producteurs locaux. Un affûteur de couteaux est à votre disposition le 3ème mardi matin de chaque mois..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place de la Fontaine Ribiers

Val Buëch-Méouge 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Local farmer’s market. A knife sharpener is at your disposal on the 3rd Tuesday morning of each month.

Mercado de productores locales. Un afilador de cuchillos está disponible el tercer martes de cada mes por la mañana.

Markt mit lokalen Erzeugern. Ein Messerschleifer steht Ihnen jeden 3. Dienstagmorgen im Monat zur Verfügung.

Mise à jour le 2022-05-12 par Office de Tourisme Sisteron Buëch