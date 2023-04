Marché Place de la Fontaine Sail-sous-Couzan Catégories d’Évènement: Loire

Marché Place de la Fontaine, 1 janvier 2023, Sail-sous-Couzan. Marché hebdomadaire.

Plusieurs commerçants : boucher, primeur, fromager, biscuits sucrés et salés, jeux de société, rémouleur….

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Local market every Friday morning in Sail-sous-Couzan. Mercado semanal.

Varios comerciantes: carnicería, frutería, quesería, galletas dulces y saladas, juegos de mesa, molinillo… Wöchentlich stattfindender Markt.

Mehrere Händler: Metzger, Gemüsehändler, Käsehändler, süße und herzhafte Kekse, Gesellschaftsspiele, Scherenschleifer…

